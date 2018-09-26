Орбакайте без волос удивила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Российская певица Кристина Орбакайте в Instagram показала новый образ, подготовленный для фотосессии журнала, где снялась в новом образе - с очень короткой стрижкой.
"Это не для вас... С длинными волосами красивее", "Стрижка состарила лет на 10... Не идет категорически", "Прическа вас моложе не делает, а жаль!", "Откровенно провальный эксперимент", "С похожей стрижкой вы снимались в "Чучеле", "Конкретно эта стрижка не ваша!", - набросились с критикой фанаты.
Орбакайте ради съемок не стала состригать свои длинные волосы, а надела парик.
Ранее мама Орбакайте Алла Пугачева покорила поклонников редким семейным снимком.
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