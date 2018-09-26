Российская певица Кристина Орбакайте в Instagram показала новый образ, подготовленный для фотосессии журнала, где снялась в новом образе - с очень короткой стрижкой.

"Это не для вас... С длинными волосами красивее", "Стрижка состарила лет на 10... Не идет категорически", "Прическа вас моложе не делает, а жаль!", "Откровенно провальный эксперимент", "С похожей стрижкой вы снимались в "Чучеле", "Конкретно эта стрижка не ваша!", - набросились с критикой фанаты.

Орбакайте ради съемок не стала состригать свои длинные волосы, а надела парик.

Ранее мама Орбакайте Алла Пугачева покорила поклонников редким семейным снимком.