В Харьковской области нашли останки солдат, погибших во время Второй мировой войны. Экспедиция проходила в селе Ивановка Барвенковского района, на местах ожесточенных боев, которые были здесь в 1942 году.

Тогда погибли и попали в плен 270 тыс. советских солдат, многие из которых были украинцами. Именно с поражения под Харьковом началось стремительное продвижение немецких войск к Волге и Кавказу, закончившееся Сталинградской битвой.

Как сообщили на сайте Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память, поисковики обнаружили множество артефактов периода Второй мировой, и передали представителям ГСЧС Харьковской области более 100 взрывоопасных предметов, но главное, за шесть дней было найдено останки 49-ти пропавших без вести солдат, 44 из которых на днях торжественно перезахоронили.

Погибшие солдаты были найдены в полном обмундировании, возле останков - медицинские ампулы, химические карандаши, мундштук, складной нож, бритвенный станок и лезвие от него и другие сопутствующие предметы. При одном из погибших обнаружен знак различия сержантского состава.

Также возле останков солдат выявили компас, часы, зеркальце и подписной гребешок с нацарапанным именем "Митя".

"В одном из выявленных захоронений находились останки пятерых человек. Трое лежат друг на дружке. Одни останки предположительно принадлежат женщине. Об этом свидетельствует обувь с каблучком, размер и строение черепной коробки, а также нечто похожее на самодельные бусы", - рассказала участница экспедиции Дарья Найдюк.

В целом возле останков обнаружили 4 ЛОЗа (личных опознавательных знака), благодаря которым есть возможность идентифицировать четверых погибших. Не менее ценной находкой стала медаль "За Отвагу".

Как только имя владельца будет установлено - начнется поиск его родных.

Тем временем в начале сентября на Донбассе погибли украинские военные.