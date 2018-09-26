Спустя 76 лет нашли останки пропавших украинцев (фото) [ Редактировать ]
В Харьковской области нашли останки солдат, погибших во время Второй мировой войны. Экспедиция проходила в селе Ивановка Барвенковского района, на местах ожесточенных боев, которые были здесь в 1942 году.
Тогда погибли и попали в плен 270 тыс. советских солдат, многие из которых были украинцами. Именно с поражения под Харьковом началось стремительное продвижение немецких войск к Волге и Кавказу, закончившееся Сталинградской битвой.
Как сообщили на сайте Всеукраинской общественной организации "Союз "Народная память, поисковики обнаружили множество артефактов периода Второй мировой, и передали представителям ГСЧС Харьковской области более 100 взрывоопасных предметов, но главное, за шесть дней было найдено останки 49-ти пропавших без вести солдат, 44 из которых на днях торжественно перезахоронили.
Погибшие солдаты были найдены в полном обмундировании, возле останков - медицинские ампулы, химические карандаши, мундштук, складной нож, бритвенный станок и лезвие от него и другие сопутствующие предметы. При одном из погибших обнаружен знак различия сержантского состава.
Также возле останков солдат выявили компас, часы, зеркальце и подписной гребешок с нацарапанным именем "Митя".
"В одном из выявленных захоронений находились останки пятерых человек. Трое лежат друг на дружке. Одни останки предположительно принадлежат женщине. Об этом свидетельствует обувь с каблучком, размер и строение черепной коробки, а также нечто похожее на самодельные бусы", - рассказала участница экспедиции Дарья Найдюк.
В целом возле останков обнаружили 4 ЛОЗа (личных опознавательных знака), благодаря которым есть возможность идентифицировать четверых погибших. Не менее ценной находкой стала медаль "За Отвагу".
Как только имя владельца будет установлено - начнется поиск его родных.
Тем временем в начале сентября на Донбассе погибли украинские военные.
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