На Донбасі минулої доби троє українських військових зазнали поранень. Ворог шість разів відкривав вогонь по позиціях армійців. Вони атакували неподалік Кримського, Золотого, Гнутового та Лебединського. заборонену зброю противник не застосовував.

Наша знімальна група побувала на одному з передових опорних пунктів армійців на Авдіївському плацдармі. Звідти репортаж.

Це околиці Авдіївки. Передова. Звідси - все близько. Позиції ворога, Донецьк, до центру якого - лічені кілометри. І зараз тут, на диво, тихо. Ворожі міномети та артилерія мовчать. Хіба що вночі найманці пострілюють у бік наших армійців з піхотної зброї.

"Буквально вот после смерти Захарченко вот что-то у них там случилось, что вот все, аж сами в замешательстве. Не знаем что и думать", - говорить Вадим, військовослужбовець збройних сил України.

Та хлопці кажуть саме така тиша часто буває підступною. Слід бути напоготові, бо свою кулю не почуєш - вона летить швидше за звук. А снайпери супротивника із сусідньої зеленки не вилазять. І час від часу звідти лунають поодинокі постріли.

Бійці помітили, на тому боці нещодавно з'явилася двійка стрільців. Б'ють на велику відстань із великокаліберних рушниць. Перепочинку не дають. Армійці певні це гості з-за "поребрика".

"По ходу в паре работают, как фахивцы работают, короче, тобишь один смотрит, наблюдает, а второй отрабативает по корректировке наводчика грубо говоря. По возможности отвечаем", - говорить Олексій, військовослужбовець збройних сил України.

Військові розповідають зараз тут ніби й перемир'я, але скористатися ним важко. Днями ремонтні бригади з Авдіївки намагалися полагодити лінію водогону з Донецької фільтрувальної станції. ОБСЄ запросило режим цілковитої тиші, та бойовики одразу ж його порушили.

"Противник с ПК, с пулемета Калашникова, простреливал прямо над гражданскими и потом через полчаса запустил СПГ. Там біла наблюдательная миссия и здесь работала, ну я просто не пойму почему, они же знали, что там работают гражданские", - говорить Олександр, військовослужбовець збройних сил України.

"И вот они наблюдают в тепловизоре движения наши, вот парень тут наблюдал, наблюдал как бы раз, два, три нормально а на четвертий посмотрел, отошел а они насыпали сюда", - говорить Вадим, військовослужбовець збройних сил України.

Тож навіть попри відносну тишу солдати намагаються без крайньої потреби з укриття не виходити. Укріплюються і готуються до холодів.