В Пензенской области России в одну из местных редакций от очевидца поступило видео с дракой двух лосей.

Как сообщает Tjournal, по словам автора видео, противостояние произошло 24 сентября в 10:40.

"Если бы дело происходило вечером, когда весь двор уставлен машинами, последствия были бы плачевные!" - сообщил очевидец редакции.

Ранее другой лось стал причиной ДТП под Киевом.