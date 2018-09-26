Два лося подрались за самку во дворе дома (видео) [ Редактировать ]
В Пензенской области России в одну из местных редакций от очевидца поступило видео с дракой двух лосей.
Как сообщает Tjournal, по словам автора видео, противостояние произошло 24 сентября в 10:40.
"Если бы дело происходило вечером, когда весь двор уставлен машинами, последствия были бы плачевные!" - сообщил очевидец редакции.
Ранее другой лось стал причиной ДТП под Киевом.
по теме
Российский катер устроил провокацию в Азовском море (видео)
Российский пограничный катер типа "Мангуст" на большой скорости пытался сблизиться с украинскими кораблями в Азовском море
США ввели санкции против российских компаний
Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний
Тыкал палкой и тащил за хвост: у тигрицы случился приступ прямо на арене (видео)
Бедное животное потыкали палкой, окатили холодной водой, а затем и вовсе оттащили за хвост в сторону
Лох-несское чудовище обнаружили на снимках Google Earth (фото)
Американка Лиза Стаут утверждает, что обнаружила лох-несское чудовище на снимках Google Earth
Улыбающаяся ящерица покорила пользователей соцсетей (видео)
Видеоролик с улыбающейся ящерицей мгновенно покорил пользователей соцсетей