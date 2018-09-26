Вулкани вивчатимуть дронами-геологами [ Редактировать ]
У Перу кратери вулканів вивчатимуть за допомогою дронів. Інститут геології запустив безпілотні літальні апарати до вулкану Сабанчая. Хочуть ближче розгледіти його отвір, бо зараз він у шарі попелу.
Науковці обстежать кратер та з'ясують - чи вивергає вулкан шкідливі викиди. Також зроблять фото та відео дослідження.
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