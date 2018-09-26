Водійські посвідчення Данії зроблять цифровими [ Редактировать ]
У Данії водійські посвідчення переведуть у цифрову версію. Водіям достатньо буде показати їх правоохоронцям на своєму смартфоні. Це перший офіційний документ, який стане цифровим.
Однак, таке посвідчення не замінить оригінальне, а тільки доповнить його. Цифрову версію можна буде показати через мобільний додаток.
Він відкриватиметься за допомогою технології відбитків пальців. Програма стане доступною вже за рік.
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