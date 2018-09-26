Програма стане доступною вже за рік

У Данії водійські посвідчення переведуть у цифрову версію. Водіям достатньо буде показати їх правоохоронцям на своєму смартфоні. Це перший офіційний документ, який стане цифровим.

Однак, таке посвідчення не замінить оригінальне, а тільки доповнить його. Цифрову версію можна буде показати через мобільний додаток.

Він відкриватиметься за допомогою технології відбитків пальців. Програма стане доступною вже за рік.