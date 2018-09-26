Авіаперевізник Ryanair скасовує 190 рейсів - через страйк бортпровідників. Це зачепить близько 30 тисяч пасажирів в шести країнах - Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Італії та Німеччині.

Як повідомляє ВВС, працівники компанії місяцями вимагають від керівництва вищої оплати праці та поліпшення робочих умов.

У лоукостері попередили про можливі звільнення та закриття кількох баз у Німеччині та Ірландії, якщо співробітники й далі страйкуватимуть.