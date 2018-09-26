Популярний авіаперевізник скасовує десятки рейсів [ Редактировать ]
Авіаперевізник Ryanair скасовує 190 рейсів - через страйк бортпровідників. Це зачепить близько 30 тисяч пасажирів в шести країнах - Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Італії та Німеччині.
Як повідомляє ВВС, працівники компанії місяцями вимагають від керівництва вищої оплати праці та поліпшення робочих умов.
У лоукостері попередили про можливі звільнення та закриття кількох баз у Німеччині та Ірландії, якщо співробітники й далі страйкуватимуть.
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