Чиновника Укравтодору викрили на розкраданні понад 30 мільйонів гривень. Працівники СБУ виявили, що торік один із керівників державного агентства допомагав перемогти в тендерах підконтрольному приватному підприємству.

У такий спосіб воно виграло торги на загальну суму понад 30 мільйонів. У СБУ зазначили, що підозрюваний належав до топ-менеджменту цієї компанії, а згодом одержав посаду в Укравтодорі.