Чиновник "Укравтодору" викрав 30 млн гривень [ Редактировать ]
Чиновника Укравтодору викрили на розкраданні понад 30 мільйонів гривень. Працівники СБУ виявили, що торік один із керівників державного агентства допомагав перемогти в тендерах підконтрольному приватному підприємству.
У такий спосіб воно виграло торги на загальну суму понад 30 мільйонів. У СБУ зазначили, що підозрюваний належав до топ-менеджменту цієї компанії, а згодом одержав посаду в Укравтодорі.
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