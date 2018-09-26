Це вже не перший такий випадок із "Молотом"

У штабі Операції Об'єднаних Сил розповіли деталі інциденту, який стався 23 вересня. Тоді під час виконання бойового завдання - розірвало міномет "Молот". Унаслідок цього двоє військових зазнали легких поранень.

Попередньо встановлено, що причиною вибуху стала неправильна підготовка боєприпасу до стрільби, зокрема, недотримання правил зберігання. Це вже не перший такий випадок із "Молотом".

У липні на рівненському полігоні під час навчань з мінометами троє контрактників загинули і ще дев'ятеро були травмовані.

Тоді Петро Порошенко заборонив використовувати на тренуваннях "Молоти" - до з'ясування всіх обставин.