В Киеве нашли изуродованный труп мужчины [ Редактировать ]
В Киеве на Троещине был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Как сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, примерный возраст жертвы - 45-50 лет.
"На Троещине было найдено тело мужчины (на вид 45-50 лет) с признаками насильственной смерти, в том числе был отрезан половой орган. Личность пока не установлена, но найденный мужчина, по предварительным признакам, похожий на разыскиваемого педофила", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Одессе за сутки нашли пять трупов.
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