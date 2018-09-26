В Киеве на Троещине был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, примерный возраст жертвы - 45-50 лет.

"На Троещине было найдено тело мужчины (на вид 45-50 лет) с признаками насильственной смерти, в том числе был отрезан половой орган. Личность пока не установлена, но найденный мужчина, по предварительным признакам, похожий на разыскиваемого педофила", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Одессе за сутки нашли пять трупов.



