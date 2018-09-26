Уже этой ночью, 26 сентября, Украина ощутила серьезные заморозки. На почве проявился иней, в Карпатах в воздухе витал мороз. Но уже к пятнице, 28 сентября, температура воздуха прогреется до +20 градусов и мы снова ощутим тепло солнца.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Fасebook.

По ее прогнозам, ночью в Украине 26 сентября ожидается +2+9 градусов, местами заморозки 0-3 градуса, днем +9+14 градусов. Лишь небольшой дождь завтра вероятен в Полтавской, Харьковской областях, в районе Днепра и Кропивницкого.

В Киеве – без осадков. Ближайшей ночью в столице +2+4 градуса, местами заморозки 0-2 градуса, днем +12+13 градусов.

"Из ближайшей перспективы самой приятной будет пятница – солнце и +20 градусов. Дождливый циклон покидает пределы Украины, осадки прекратятся, ветер постепенно стихнет. Аж не верится – потому что в субботу снова станет холодно", - пишет Диденко.

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