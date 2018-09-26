НАТО не будет спрашивать у России разрешения относительно вступления Украины в Альянс.

Об этом в интервью Associated Press заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя недавнее заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что ВСУ уже до 2020 года должны соответствовать критериям членства в НАТО.

"Только Украина может определять собственный путь, хочет ли она присоединиться к НАТО, или нет", - сказал он.

"В конце концов, 29 союзников и Украина решат, отвечает ли Украина стандартам для вступления в НАТО", - добавил Столтенберг.

Ранее Порошенко призвал Евросоюз усилить давление на Россию.