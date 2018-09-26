Популярный актер найден мертвым [ Редактировать ]
Американский актер Пол Джон Васкес скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает TMZ.
Васкеса в бессознательном состоянии обнаружил его отец. Мужчина вызвал врачей, однако те не смогли реанимировать актера. Причина смерти пока не называется, однако, по словам источника портала, Васкес мог умереть от инфаркта.
Пол Джон Васкес сыграл эпизодические роли в таких сериалах, как "Сыны анархии", "Место преступления Нью-Йорк", "Скорая помощь", "Правосудие", "Как я встретил вашу маму" и "Полиция Нью-Йорка". Всего он снялся более чем в 20 проектах. Помимо этого, Васкес выступил продюсером и сценаристом короткометражной ленты Thug Alley ("Переулок бандитов"), которая находится на стадии подготовки к съемкам.
Ранее мы сообщали, что скончался один из создателей "Звездных войн".
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