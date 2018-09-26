Знаменитый голливудский актер Уилл Смит во вторник, 25 сентября, отметил свой 50-й день рождения. Актер решил совершить в юбилей экстремальный прыжок. Видео прыжка актер выложил в своем Youtube.

Артист совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона: Уилл Смит выпал в пропасть с вертолета на скорости до 120 км/ч. Во время экстремального прыжка за ним с земли наблюдали родственники и друзья актера.

На кадрах видно, что звезда очень переживала перед прыжком, но все завершилось без плохих последствий.

Ранее мы сообщали, что популярный актер найден мертвым.