Медична реформа в Україні триватиме і наступного року. Зокрема запланований ще один елемент новацій, - повідомив на засіданні Уряду Володимир Гройсман.

За словами прем'єра, передбачені суттєве збільшення фінансування та зміни в системі екстренної медицини. А ще безкоштовні аналізи та медичні дослідження.

"Люди не рідко говорять, що вони приходять до лікарні і їм кажуть: іди на УЗІ - заплати гроші. Іди зроби аналіз - заплати гроші. Ми заклали вже в кошти в дежбюджеті на наступний рік, як парламент ухвалить це рішення, то з першого січня всі такі дослідження будуть безкоштовними.

Єдина умова - що на це дослідження має направити сімейний лікар. Нововведенням наступного року буде також питання екстреної медицини. Ми закладаємо мільярд і будемо спільно з місцевими бюджетами які мають плюс в наступному році 41 млрд гривень. Ми закладаємо можливість співфінансування реформи екстреної медицини. Новий транспорт, нові знання нова заробітна плата", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.