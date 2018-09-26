Людмила Денисова закликала допустити лікарів до Володимира Балуха [ Редактировать ]
Посприяти візиту лікарів до бранця Кремля Володимира Балуха просить у Червоного хреста уповноважений з прав людини Людмила Денісова. Омбудсмен повідомила: стан українського політв'язня надзвичайно тяжкий.
Після побиття в російському СІЗО його здоров'я значно погіршилось. Медичної допомоги він досі не отримав.
Нагадаю, кримського фермера Володимира Балуха у Росії засудили до п'яти років колонії за двома кримінальними справами. І вже півроку бранець голодує.
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