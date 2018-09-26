Україна отримає два катери від США [ Редактировать ]
Два катери для України - планує надати берегова охорона США. Церемонія передачі човнів відбудеться вже завтра у Балтиморі.
Участь у ній візьмуть президент України Петро Порошенко і віце-адмірал берегової служби Майк Макалістер. Таке рішення у Вашингтоні ухвалили через загострення відносин між Україною та Росією в районі Азовського моря. Американські човни берегової охорони оснащені сучасною електронікою для виявлення ворожих цілей і кулеметами.
по теме
США нададуть Україні два катери
Берегова охорона США планує надати Україні два катери під час церемонії, яка відбудеться в четвер у Балтиморі. Участь у ній візьмуть віце-адмірал берегової служби Майк Макалістер та президент України Петро Порошенко
США помогут Украине с обороноспособностью
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов улучшать обороноспособность украинского государства
Україна та США узгодили продовження санкцій проти Росії
Петро Порошенко та спецпредставник США Курт Волкер обговорили питання міжнародної безпеки
Ракетный эсминец США вошел в Средиземное море
Эсминец ВМС США Bulkeley, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Средиземного моря
ВМС України оприлюднили докази провокації кораблів Росії
ВМС України оприлюднили відео-докази російських провокацій в Азовському морі - коли акваторією рухались українські кораблі "Донбас" та "Корець"