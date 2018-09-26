Два катери для України - планує надати берегова охорона США. Церемонія передачі човнів відбудеться вже завтра у Балтиморі.

Участь у ній візьмуть президент України Петро Порошенко і віце-адмірал берегової служби Майк Макалістер. Таке рішення у Вашингтоні ухвалили через загострення відносин між Україною та Росією в районі Азовського моря. Американські човни берегової охорони оснащені сучасною електронікою для виявлення ворожих цілей і кулеметами.