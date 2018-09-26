Нові санкції оголосило Міністерство торгівлі Сполучених Штатів 12 російським компаніям, дії яких суперечать національним інтересам країни.

Російським підприємствам, що потрапили до списку - фактично обмежать доступ до американських товарів і технологій.

Заборони поширяться і на реекспорт та продаж до Російської Федерації продукції американського виробництва. Санкції набувають чинності сьогодні.