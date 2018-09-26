США ввели санкції проти 12 компаній Росії [ Редактировать ]
Нові санкції оголосило Міністерство торгівлі Сполучених Штатів 12 російським компаніям, дії яких суперечать національним інтересам країни.
Російським підприємствам, що потрапили до списку - фактично обмежать доступ до американських товарів і технологій.
Заборони поширяться і на реекспорт та продаж до Російської Федерації продукції американського виробництва. Санкції набувають чинності сьогодні.
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