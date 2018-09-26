Найбільша ядерна загроза надходить від Росії. Таке заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс під час виступу у військовому інституті Вірджинії. На його думку, ядерною зброєю світові загрожують три країни.

Крім Російської Федерації, ще Китай та КНДР. Меттіс додав - у Пентагоні часто обговорюють цю тему, адже переможців у ядерній війні бути не може.

Варто зазначити, що Дональд Трамп після зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином - зауважив успіхи країни в роззброєнні.