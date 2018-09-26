Голова Пентагону назвав небезпечні ядерні держави [ Редактировать ]
Найбільша ядерна загроза надходить від Росії. Таке заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс під час виступу у військовому інституті Вірджинії. На його думку, ядерною зброєю світові загрожують три країни.
Крім Російської Федерації, ще Китай та КНДР. Меттіс додав - у Пентагоні часто обговорюють цю тему, адже переможців у ядерній війні бути не може.
Варто зазначити, що Дональд Трамп після зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином - зауважив успіхи країни в роззброєнні.
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