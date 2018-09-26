В Киеве на Набережном шоссе водитель Honda потерял сознание и разбил две машины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария случилась 25 сентября недалеко от моста Метро около 20:30, столкнулись Honda Civic, Renault Logan и Fiat Doblo. Правоохранители выяснили, что водитель Honda Civic потерял сознание. Неуправляемый автомобиль вылетел на разделительный газон, а затем на встречную полосу. Там и произошло столкновение с Renault Logan и Fiat Doblo.

Водитель Honda был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. У Civic и Renault Logan сильно повреждены передние части, Fiat не получил серьезных повреждений.

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