Некоторые приметы и суеверия сулят не просто неудачи, а серьезные неприятности. Каждому стоит знать, о самых страшных поверьях, которые не следует оставлять без внимания.

Наиболее популярные суеверия пришли к нам из древности и продолжают пользоваться полярностью среди современных людей. Иногда даже скептики, отрицающие существование всего мистического, придают значение знакам судьбы и природы, которые часто возникают в нашей жизни не просто так.

Если внезапно у вас или ваших соседей дверь сорвалась с петель - это плохой знак. В большинстве случаев данная примета сулит пожары. Если подобная случайность произошла в вашем доме, возможны болезни.

Считается, что нельзя выбрасывать вещи усопших. Вещи лучше сжечь, чтобы уберечь от опасности себя и других людей.

Существует множество примет, касающихся птиц, залетевших в окно. Если в ваше окно залетела ворона, в большинстве случаев это грозит серьезной бедой.

Людям, чья профессия связана с работой под землей, запрещено свистеть и откликаться на свист других людей, иначе есть риск "накликать" несчастный случай.

Если вам довелось пройти мимо озера или болота, не произносите вслух имена ваших врагов и недоброжелателей, иначе уже в ближайшее время они вспомнят о вас и попытаются навредить вам.

Никогда не занимайтесь домашними делами в последней день месяца, иначе вы рискуете привлечь в свою жизнь нищету.

Человеку, находящемуся за рулем, категорически запрещено свистеть. Согласно примете, это может грозить автокатастрофой.

Если вы увидели на небе красную Луну, старайтесь не смотреть на нее. Это может обернуться неприятными последствиями и привлечь тяжелые болезни.

Автомобилистам полезно будет узнать о том, что запрещено приобретать детали с автомобилей, которые побывали в аварии. Иначе вскоре ваша машина может оказаться в такой же ситуации.

Если в вашем доме картина случайно упала со стены, вскоре один из ваших родственников заболеет. Чтобы избежать беды, следует сразу же избавиться от картины после ее падения.

Если на зеркале без причины появилась трещина, необходимо готовиться к худшим временам. Этот знак может предвещать серьезные проблемы и неприятности. Предотвратить пагубные последствия можно, избавившись от испорченного предмета.

Если за праздничным столом собралось 13 человек, следует подать столовые приборы на четырнадцатого человека, иначе вскоре один из присутствующих может отправиться в мир иной.

Никогда не позволяйте другим людям доедать за вами. Таким образом человек может "откусить" ваше счастье и забрать вашу удачу. Также не следует пробовать еду другого человека, чтобы не забрать себе его проблемы.

Если ночью вам привиделся образ покойного родственника, значит, дух близкого человека пытается предупредить вас о предстоящей опасности. В ближайшее время постарайтесь быть начеку и соблюдать осторожность.

Если вам пришлось возвращаться домой поздно ночью, не нужно откликаться на зов других людей и заводить знакомства. В это время суток темные силы и зло становятся более активными.

Также в темное время суток не позволяйте незнакомым людям пересекать порог вашего дома. В этот период незнакомцы могут прийти в ваш дом с целью навести порчу на вас или ваших близких.

Если вы случайно свернули на дорогу, по которой прежде не ходили, вернитесь на привычный вам путь. Суеверные люди считают, что таким образом нечисть пытается запутать человека и направляет его к опасности.

Несмотря на то, что иногда мы вынуждены отмечать день рождения раньше или позже срока, делать это категорически не рекомендуется. В противном случае именинника ожидает тяжелый год.

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