В октябре благоприятные дни идут друг за другом парно. Это обстоятельство можно использовать с пользой для себя: например, если дело, которым вы хотите заняться, явно потребует долгого времени и значительных усилий, у вас в запасе как раз окажется пара дней, чтобы разобраться со сложной задачей.

Со 2 по 3 октября: дни отдыха и восстановления сил

Астрологи утверждают, что месяц начнется с благоприятного сочетания убывающей Луны и Знака Зодиака Рак, который поможет прийти к равновесию и гармонии. Впереди два дня спокойствия и умиротворения. Даже конфликтные ситуации разрешатся быстрее обычного и с наименьшими потерями.

Хороши уединение, медитации, уютные посиделки с друзьями. В такое время лучше не рваться на вершину Олимпа: можно позволить себе плыть по течению и понаблюдать, какие возможности или знакомства это принесет. Обязательно стоит выкроить время для отдыха в этот период: так вы быстрее и эффективнее восстановите силы. Можно пройти три шага для восстановления энергетического баланса и жизненных сил, пишет dailyhoro.

С 6 по 7 октября: дни, когда дела приходят в порядок, а мысли проясняются

Данный период наиболее продуктивен для решения старых и затянувшихся вопросов, для завершения дел и подведения итогов. Даже промахи и ошибки можно использовать себе во благо, особенно 6 числа. Астрологи советуют прогулки, которые отлично укрепят здоровье и поднимут настроение. 6 и 7 октября также подойдут для решения финансовых вопросов или для генеральной уборки, которая вдвойне благоприятна из-за убыли Луны и щепетильной в таких вопросах Девы. Кстати, уборку можно превратить в полезный ритуал избавления от ненужных вещей и мыслей. Есть и другие причины чаще прибираться дома.

С 20 по 21 октября: дни воплощения желаемого

В это время астрологи советуют прислушиваться к голосу интуиции и грамотно составлять стратегию своего успеха. Луна в Рыбах, а значит, дни будут благоприятными для тех, кто способен действовать и не проводит дни и ночи в несбыточных фантазиях. Растущая Луна придет на помощь и поможет прийти к цели. Мечтайте продуктивно, и подкрепляйте слова действиями, чтобы желаемое воплотилось в реальность.

Успехом увенчаются творческие проекты, начатые в это время. Можно изменить имидж, особенно если вы находитесь в поисках любви или своего жизненного пути. Не стоит сидеть сложа руки и ждать у моря погоды, так как тогда созидательная и сильная энергетика этих двух дней попросту пропадет впустую.

С 25 по 26 октября: дни укрепления здоровья

И снова два удачных дня подряд. Луна только-только начала убывать, запасов энергии хватит еще надолго, а Телец, в созвездии которого находится наше ночное светило, поможет не витать в облаках и трезво посмотреть на многие вещи. Второй день сулит конфронтацию, которая, впрочем, разрешится справедливым итогом. Это хороший день, чтобы расставить точки над I в тех спорных вопросах, где ваше мнение точно является верным, а также позаботиться о себе и своем здоровье. Тем, кто давно мечтает бросить курить или расстаться с другой вредной привычкой, стоит взять 25 октября на вооружение: усилия, предпринятые в этот день, окупятся сполна и в самое ближайшее время.

С 29 по 30 октября: дни подведения итогов

Конец октября ознаменуется благоприятной энергетикой убывающей Луны в Раке. В это время придут к завершению многие долгосрочные дела. Можно пожинать плоды своего труда, так как окупятся усилия и старания во многих сферах жизни. Хороша созидательная деятельность, причем как в глобальных масштабах, так и в мелочах. На пользу пойдет небольшая благотворительность. Чувство эмпатии поможет сделать верные шаги на любовном фронте и не допустить промашки в отношениях с партнером. Чувствительность и эмоциональность можно направить в верное русло. К примеру, помечтать перед сном с 29 на 30 октября, ведь таким образом можно исполнить мечты.

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