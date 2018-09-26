Бэби-боксы в Украине: появились первые фото содержимого [ Редактировать ]
С 1 сентября в Украине выдают бэби-боксы новорожденным. В сети появились первые комментарии о содержимом коробок.
Мнения разделились на две части: одни очень довольны таким подарком, вторые же считают, что могло быть и лучше.
"Кого там интересовал беби-бокс от Кабинета министров Украины? Так вот он! Выдали, правда, через две недели после рождения ребенка, но, говорит сестра, вещи качественные и красивые. Это Николаев", - поделилась фотографиями в Facebook одна из пользовательниц.
На фотографиях можно увидеть что в бэби-боксе есть две пачки гигиенических прокладок для кормящей мамы, четыре упаковки подгузников для младенца, погремушка, термометр для воды и тела, ножницы, детский крем и шампунь, две пары носочков, по двое ползунков, шапочек, боди с коротким и длинным рукавом и "человечки", полотенца и пеленки.
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