Со стороны кажется, будто симпатичная девушка просто обречена на успех и окружена армией поклонников, что ее жизнь сплошь дорогие автомобили и ужины в ресторанах. Однако на деле 80% мужчин обходят красивых девушек стороной, даже не пытаясь знакомиться, а симпатичные дамы так и остаются прекрасными и одинокими, пишет cluber.

Почему так происходит, и кто в этом виноват?

Боязнь быть отвергнутым

Это самая распространенная причина одиночества симпатичных представительниц прекрасного пола. Не каждый мужчина способен первым завязать знакомство с девушкой, а если она при этом сказочно красива, число претендентов и вовсе стремится к нулю. Почему?

Знакомиться с красивой барышней решится лишь на 100% уверенный в себе мужчина, тогда как мужчина не уверенный в собственной неотразимости или испытывающий финансовые трудности, просто не решится завязать знакомство из-за страха услышать отказ.

Мужчина с комплексом неполноценности считает, что у девушки с роскошной внешностью большие запросы, которые он попросту "не потянет". Если же представитель сильного пола не уверен в своей внешности, он может бояться появления с красивой женщиной в обществе, чтобы на фоне ослепительной красотки не выглядеть полным ничтожеством. Здесь его главный страх – косые взгляды и насмешки со стороны других людей. В психотерапии существует даже специальный термин "венустрофобия", обозначающий страх, охватывающий мужчину при виде красивой девушки.

Высокие финансовые запросы

Мужчины, особенно неуверенные в себе и не добившиеся финансовых успехов, считают, что всем красивым женщинам нужны лишь деньги и роскошная жизнь. Это предположение не лишено смысла. В современном мире девушки с модельной внешностью вырастают с мыслью о том, что выйдут замуж за богатого мужчину и обеспечат тем самым свою жизнь. На парней со средним достатком они просто не обращают внимания.

Безусловно, это беда современного общества, но не стоит вешать штамп меркантильной особы абсолютно на всех красивых девушек. Во-первых, у всех разное воспитание. Некоторые симпатичные барышни мечтают о простом женском счастье и любимом мужчине, который станет надежной опорой и защитой. А во-вторых, богатая жизнь далеко не всегда бывает счастливой. В отношениях такая женщина может не чувствовать себя любимой, а то и вовсе терпеть издевательства богатого мужа.

Высокая конкуренция

Обворожительным особам нередко приписывают такое чувство, как легкомысленность. Неуверенные в своих силах мужчины считают, что даже завоевав сердце красотки, они не смогут удержать ее рядом с собой. Вокруг очаровательной барышни всегда будут виться поклонники, и как только на горизонте замаячит более перспективный мужчина, она тут же упорхнет под чужое крыло. Справедливости ради скажем, что таких мужчин красивым женщинам действительно лучше обходить стороной. Почему?

Дело в том, что патологическая боязнь измены – позиция ущербного мужчины, с которым не удастся испытать счастья. Он будет ревновать любимую буквально ко всем, , что в итоге сделает жизнь партнеров невыносимой.

А ведь далеко не факт, что красивые женщины не отличаются верностью. Здесь, опять же, большое значение имеет воспитание. Если девушка не впитала с молоком матери дух потребительства, если она верит в искренние чувства, она может беззаветно любить мужчину, который покорит ее сердце. И материальные ценности здесь не будут играть определяющей роли.

Сомнения в умственных способностях

Это еще один стереотип, который можно услышать из уст неуверенных в себе мужчин. Боясь познакомиться с красивой женщиной, они заявляют, что не особо и хотелось заводить отношения с глупой дамой, которую по жизни не интересует ничего, кроме гламурных журналов и шумных вечеринок.

Действительно, существует категория симпатичных девушек, которые, с юных лет уверовав в свою неотразимость, бросают учебу и концентрируются исключительно на своей внешности. Красоту они считают проходным билетом в счастливую жизнь, из-за чего практически перестают развиваться и не стремятся получить хорошее образование.

Но считать всех очаровательных девушек глупыми и необразованными совершенно неправильно. Многие из них получили достойное образование, знают несколько языков и с удовольствием поспорят с вами о сущности экзистенциализма в философии Ж.-П.Сартра. И не стоит удивляться, если красотка окажется более интересной собеседницей, нежели сам мужчина.

Страх несоответствия в постели

Это один из самых сильных мужских страхов, который проявляется именно при встрече со сногсшибательной красоткой. Можете саркастически улыбнуться, но это действительно так. Мужчина не боится сплоховать в постели с дурнушкой, в конце концов, она поймет его, поможет расслабиться и реабилитироваться за такой конфуз. Но если предстоит cекc с очаровательной леди, все кардинально меняется! Парень уверен, если он не будет соответствовать образу знойного мачо, эта ночь станет для него ночью унижения. А в дальнейшем об отношениях можно будет забыть. Нередко такой страх заставляет мужчин иди на попятную, и отказываться от знакомства с понравившейся девушкой.

В постели красотки ничем не отличаются от барышень с обычной внешностью. Если девушка чувственная, понятливая и отзывчивая, если она искренне желает близости с мужчиной, никакой конфуз не заставит ее отказаться от близкого человека, а уж тем более поднимать его на смех.

Хозяйственность и красота несовместимы

Большинству мужчин кажется, что миловидная девушка с модельной внешностью не создана для семьи. Она принцесса, которая не умеет готовить, и уж тем более не станет убирать дом, стирать носки и гладить рубашки своему мужчине.

Стоит ли доверять таким суждениям? Отчасти да. Красивая женщина действительно знает себе цену и представляет свою семейную жизнь в более радостных красках, нежели в роли кухарки, уборщицы и экономки. Но здесь многое зависит от мужчины. Если он покорит сердце красавицы, она будет готова создавать с ним рай даже в шалаше.

Да и сам заботливый мужчина будет стремиться сделать жизнь своей любимой красочной и не унылой. Он сможет обустроить жилище таким образом, чтобы женщина тратила минимум усилий на поддержание быта, а в свободное время сам с удовольствием будет помогать милой, справляться с домашними хлопотами.

Уверенность, что красотка несвободна

Наконец, мужчина не решается завязать знакомство с понравившейся ему девушкой из-за стойкого убеждения, что у нее уже есть молодой человек. Он просто не может предположить, что такая обворожительная дама коротает ночи в холодной постели, и ждет, когда найдется смелый мужчина, который первым сделает шаг навстречу.

Таким женщинам можно посоветовать чуть смягчить взгляд и стать более приветливой, дав шанс мужчине завязать знакомство и проявить себя. С другой стороны, всегда нужно оставаться собой, а значит, если симпатичная девушка до сих пор одинока, она попросту не видит вокруг себя достойных мужчин.

Подведем итог. Все перечисленные причины можно отнести к внутренним страхам мужчины, из-за которых он просто боится завязать знакомство с понравившейся ему девушкой. А обладательница ослепительной красоты вынуждена страдать из-за мужских страхов, оставаясь одинокой.

Можно ли разорвать этот порочный круг? Можно, ведь дело не только в мужских страхах. По словам мужчин, женская красота бывает двух видов: теплая и холодная.

Очаровательная красотка может подарить нежную улыбку, обаять благосклонными нотками в голосе, разрушить мужские страхи своей приветливостью. Это теплая красота, которая вдохновит мужчину на поступки. А есть другая, холодная красота, с надменным взглядом, сталью в голосе и стервозностью в поведении. Таким поведением миловидная барышня отобьет охоту знакомиться у любого мужчины.

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