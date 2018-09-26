В Киеве без вести пропал 52-летний Константин Владимирович Климов, сообщает "Киев оперативный".

Мужчина вышел из дома 17 сентября и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Рост 183-185 см, худощавого телосложения.

Был одет в черные джинсы, темно-синие кроссовки, светлую курточку, при себе имел темный рюкзак.

Всем, кто знает его местоположение, просьба сообщить в полицию.

Ранее в Днепре пропал 13-летний школьник.