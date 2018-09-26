В Киеве без вести пропал мужчина [ Редактировать ]
В Киеве без вести пропал 52-летний Константин Владимирович Климов, сообщает "Киев оперативный".
Мужчина вышел из дома 17 сентября и до настоящего времени его местоположение неизвестно. Рост 183-185 см, худощавого телосложения.
Был одет в черные джинсы, темно-синие кроссовки, светлую курточку, при себе имел темный рюкзак.
Всем, кто знает его местоположение, просьба сообщить в полицию.
Ранее в Днепре пропал 13-летний школьник.
по теме
В Киеве нашли изуродованный труп мужчины
В Киеве на Троещине был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти
В жилом доме Киева обнаружили взрывное устройство (видео)
В Киеве, в многоэтажном доме на улице Пулия, 7, было обнаружено взрывное устройство
В Киеве могут исчезнуть вывески и реклама на иностранном языке
В Киеве предлагают запретить вывески, объявления и рекламу на иностранном языке
В Киеве на станции метро умер мужчина
На станции киевского метрополитена "Льва Толстого" возле турникетов мужчине стало плохо
В Киеве на охраняемой стоянке сожгли шесть автомобилей (фото)
В Дарницком районе Киева в ночь на 20 сентября на автомобильной стоянке сгорели сразу шесть автомобилей