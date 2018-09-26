На Прикарпатье десятки людей находились в рабстве (фото) [ Редактировать ]
На Прикарпатье преступная группа в течение двух лет удерживала в нечеловеческих условиях 32 граждан, из них трое малолетних - 1,5, 7 и 9 лет.
Под предлогом лечения от алкоголизма и наркозависимости они, кроме того, что платили за это, вынуждены были тяжело работать, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Среди задержанных - 31-летний организатор и соучастники в возрасте от 22 до 35 лет. За указанные преступления злоумышленникам грозит заключение от пяти до 12-ти лет. Проводятся следственные действия.
Освобожденным гражданам оказывается медицинская и психологическая помощь. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК.
Ранее мы сообщали о медсестре, которая запугивала девушек магией и продавала в сексуальное рабство.
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