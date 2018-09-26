В Україні вперше відбувся Міжнародний Фестиваль "Радість" для онкохворих дітей!

134 дитини зі своїми родинами та друзями приїхали на свято в Артек в цю суботу 22 вересня, і це було незабутньо!

В першу чергу хотілося б відзначити всіх дивовижних ДІТЕЙ та їх фантастично позитивних батьків за те, що знайшли в собі сили та приїхали на свято. Ми віримо, що цей день зробить їх міцнішими та сильнішими! Автором ідеї такого заходу є Бенгт Нільсон, який теж був присутнім на Фестивалі. Вже 15 років проходять ці Фестивалі для онкохворих дітей з різних країн світу. На Фестивалі створюється неповторна атмосфера щастя та свята, що дає дітям потужний заряд позитивної енергії та заряду до життя, вдихає в них нові сили для боротьби зі страшною хворобою. Фестиваль має ряд цілей:

- привернути увагу кращих світових спеціалістів до проблеми онкохворих дітей України;

- здійснити збір коштів для забезпечення фінансової подальшої допомоги;

- залучити посадових осіб, представників уряду, системи охорони здоров’я, власників та керівників комерційних компаній, що беруть участь у проведенні заходу.

До проведення Фестивалю було залучено цілий ряд благодійних та громадських організацій, бізнесустанов, представників уряду, приватних осіб.

Активну участь в організації Фестивалю надали Лариса Лавренюк, керівник Фонду допомоги онкохворим дітям "Краб" та Світлана Борисівна Донська, Голова Асоціації онкогематологів України.

Почесними гостями стали президент Фонду "Допомога онкохворим дітям" Валентина Маркевич та доктор відділення трансплантації спинного мозку лікарні Охматдит Олег Анатолійович Рижак, онколог із Німеччини Еміль Шлегель.

Відбувся Фестиваль на території охайного комфортного МДЦ "Артек" у Пуща-Водиці.

Головним організатором та генеральним спонсором фестивалю став благодійний фонд "Фонд Майбутнього" (Голова Правління Анна Коршунова). Всі діти фестивалю та їхні батьки з друзями за супроводом лікарів і волонтерів змогли приїхати на це свято зі всієї України завдяки фінансовому забезпеченню Фонду. Організацію повноцінного харчування, забезпечення подарунків для всіх гостей, оснащення зон розваг та відпочинку, оформлення сцени, технічний задіяність протягом усієї підготовки до заходу, фото-, відеозйомку та репортажну зйомку було виконано за кошти Фонду. Анна Коршунова з самого початку вела підготовку фестивалю, і всіх привела до мети!

Громадська організація "ДУЖ" виступила організатором, партнером, спонсором Фестивалю, та забезпечила підтримку окремих локацій. Президенту громадської організації - Наталія Нетовкіна,- надавала постійну підтримку, та активну задіяність в організації протягом всього Фестивалю.

Логістику на території фестивалю увесь час його проведення забезпечили волонтери Отчого Дому на чолі з Наталією Чесновою.

Громадська організація "Біла птаха" забезпечила організацію та проведення благодійних концертів за участю оперної співачки світового значення Вікторії Лук’янець в допомогу фестивалю. Весь тривалий шлях від моменту виникнення ідеї проведення було пройдено разом з Президентом ГО "Біла птаха Анною Коршуновою!" Також громадська організація "Біла птаха" організувала локацію "Рушник", на якій було створено руками дітей подарунок для дітей Європи.

Рух успішної молоді, керівник Світлана Нащокіна - надали ласощі та проводили майстер-клас. Blago.art (президент Катерина Сакевич) - видання тиражу книги Благо.Абетка, кошти від продажів якої надходили на проведення фестивалю.

Благодійна платформа "Charitum" провела ряд аукціонів з метою збору коштів для фестивалю.

Спільнота "Вартові" організувала локацію "Стрільбище" та подарувала дітям пам’ятні сертифікати.

Був задіяний в якості спонсорів та партнерів цілий ряд представників бізнесу:

Торгова марка "Садочок" - надала соки для дітей. Мережа кінотеатрів "Мультиплекс" - спонсори видання Благо.

Абетки та ласощі для дітей. Компанія "Медінна +" - забезпечення питною водою.

Клуб "Спіріт" - оснащення локації для спілкування дітей з тваринами. Компанія "Нова пошта" - проведення майстер-класу та логістична підтримка.

Ювелірний дім "Заріна" "Zarina" та Purity Fashion studio (локація краси, яка принесла дітям безліч радості).

Мото-клуб "Сибарити" на чолі з Денисом Копиловим (катання дітей на спортивних мотоциклах від початку фестивалю та до самого його завершення).

Координатори фестивалю - працівники event-агентства "Levin group".

Торгова марка "Домашнє свято", директор - Людмила Русаліна (забезпечення подарунками та ласощами).

Друкарня "Макрос", керівник Федоренко Валентина - повне забезпечення необхідною друкованою продукцією.

Були задіяні представники шоу-бізнесу:

Любов Юнак (Лавіка), футбольний клуб "Маестро", юні співачки Вероніка Коваленко, Євангеліна Замула, Вероніка Морська.

Почесним гостем фестивалю став Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Це було просто неймовірне об’єднання дітей у взаємодопомозі один одному! Усвідомте момент - діти-сироти виступають волонтерами у онкохворих дітей, а глухонімі діти виконують для них усіх Гімн України. Просто неосяжна енергія Миру та Доброти!

Хочеться вірити, що подарована дітям неймовірна кількість позитивних емоцій допоможе їм поповнити сили, поновити віру в їхнє щасливе майбутнє та зміцнішати, незважаючи на діагноз.

Неодмінно буде проведено фестиваль в наступному році, та надалі!

Всі ми віримо, що бажання дітей на повітряних кульках, випущених в небо, обов’язково здійсняться!

Ми з кожним разом будемо старатися зробити якомога більше прекрасного для наших дітей!

http://fundofthefuture.com/

https://www.facebook.com/project.radist/

http://bilaptaha.com/