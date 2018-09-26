Сердечный приступ: первые симптомы [ Редактировать ]
Обычно сердечный приступ возникает во время физической нагрузки. Все из-за недостатка кислорода и увеличения частоты сердечных сокращений. Об этом сообщает Минздрав Украины на своей официальной странице в Facebook.
Симптомом сердечного приступа является боль за грудью и/или в левой половине грудной клетки. Проявляться он может также как ощущение тяжести, давления или жжение. В большинстве случаев боль при сердечном приступе "отдает" в руку, под лопатку, нижнюю челюсть либо в шею слева.
При возникновении боли, характерной для сердечного приступа, следует немедленно прекратить физическую нагрузку и успокоиться. Через 2-3 минуты состояние должно нормализоваться. Однако этого может оказаться недостаточно, поэтому важно сразу позвонить своему врачу: при необходимости специалист назначит нитроглицерин.
Срочно звонить по номеру 103, Минздрав Украины рекомендует при следующих условиях:
- приступ не удается остановить в течение 15-20 минут
- боль постоянная и становится более интенсивной
- боль волнообразно повторяется в состоянии покоя
- возникает резкая слабость, чувство страха
- учащается пульс
- резко колеблется артериальное давление.
Смотрите также необычные признаки больного сердца.
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