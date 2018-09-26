Фото: fifa.com

В ФИФА намерены пересмотреть регламент чемпионатов мира и внести целый ряд правок. Так, одной из них должна стать серия пенальти в случаях ничейного исхода матчей группового этапа. Об этом сообщает The Sun.

По информации авторитетного издания, на ЧМ-2022 в Катаре планируется увеличение числа участников с 32 до 48 команд. Таким образом, количество групп тоже возрастет вдвое: при таком исходе их будет 16. Если это произойдет, то увеличится вероятность случаев, при которых командам для выхода в плей-офф будет устраивать ничья в заключительном туре.

В связи с этим в ФИФА рассматривают возможность введения серии пенальти на групповом этапе. По этому правилу сборные, как и прежде, будут получать по одному баллу за ничью, а еще один будет разыгран в серии 11-метровых ударов.

Отметим, ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября до 18 декабря.

Ранее мы сообщали, что футболисты избили судью за пенальти.