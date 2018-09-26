Согласно прогнозу Национального банка, тарифы на газ для населения повысятся на 25 процентов. Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Укринформ".

"Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ. А он предусматривает рост тарифов на 25%", - сказал Рева.

По его словам, значительного уменьшения количества субсидиантов не предвидится.

"Вопрос в плоскости повышения на 50% не обсуждался. Не думаю, что он появится, учитывая необходимость корректировать бюджет", - добавил Рева.

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