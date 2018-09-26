В поселке Мизоч Ривненской области отравились 22 воспитанника местной школы-интернат. Об этом сообщается на сайте Ривненского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

По данным центра, в заведении произошла вспышка острой кишечной инфекции. В целом госпитализированы 24 человека, среди которых 22 ребенка и 2 работника школы-интерната.

16 пострадавших доставили в инфекционные отделения Здолбуновской, Млыновской и Костопольской районных больниц, еще 8 детей лечатся амбулаторно.

Согласно сообщению лаборатории, было проведено эпидемиологическое расследование, которое установило, что возбудителем стала сальмонелла ентеритидис.

"Возбудитель был обнаружен у больных, в охлажденном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока (полка холодильника, терка для вареных овощей, лоток для сырого мяса)", - рассказывают в центре.

Отмечается, что вспышке инфекции способствовало несоблюдение правил личной гигиены и нарушение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и хранении пищевых продуктов.

"Вероятным источником инфекции могли стать два работника пищеблока, у которых обнаружили сальмонеллу ентеритидис (у одного присутствовала клиническая картина болезни, у другого не было симптомов заболевания)", - говорится в сообщении.

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