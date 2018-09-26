Под Ривне в школе-интернат массово отравились дети [ Редактировать ]
В поселке Мизоч Ривненской области отравились 22 воспитанника местной школы-интернат. Об этом сообщается на сайте Ривненского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
По данным центра, в заведении произошла вспышка острой кишечной инфекции. В целом госпитализированы 24 человека, среди которых 22 ребенка и 2 работника школы-интерната.
16 пострадавших доставили в инфекционные отделения Здолбуновской, Млыновской и Костопольской районных больниц, еще 8 детей лечатся амбулаторно.
Согласно сообщению лаборатории, было проведено эпидемиологическое расследование, которое установило, что возбудителем стала сальмонелла ентеритидис.
"Возбудитель был обнаружен у больных, в охлажденном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока (полка холодильника, терка для вареных овощей, лоток для сырого мяса)", - рассказывают в центре.
Отмечается, что вспышке инфекции способствовало несоблюдение правил личной гигиены и нарушение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и хранении пищевых продуктов.
"Вероятным источником инфекции могли стать два работника пищеблока, у которых обнаружили сальмонеллу ентеритидис (у одного присутствовала клиническая картина болезни, у другого не было симптомов заболевания)", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Украину накрыла опасная инфекция.
по теме
Под Винницей ребенок впал в кому из-за столбняка
В Винницкой областной детской инфекционной больнице в крайне тяжелом состоянии находится девочка
Маленька Ксенія потребує дороговартісних медпрепаратів
Переривати лікування небезпечно, адже стан здоров'я дитини може різко погіршитись
Сердечный приступ: первые симптомы
Обычно сердечный приступ возникает во время физической нагрузки
Супрун рассказала о пользе домашних любимцев
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не самым лучшим образом
Какой запах ускоряет рост волос
Ученые нашли новый способ ускорить рост волос и защитить от возрастных разрушений клетки волосяных луковиц