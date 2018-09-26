В среду, 26 сентября, в одной из школ Запорожья ученик распылил газовый баллончик в столовой. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Инцидент произошел в школе, что по улице Воронежской.

"Правоохранители установили личность правонарушителя, с ним в настоящее время проводится профилактическая беседа", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверки, после чего правоохранительными органами будет принято решение относительно всех участников событий.

"Обращаемся к родителям с просьбой уделять больше внимания своим детям, интересуйтесь, что несовершеннолетние берут в школу, не позволяйте им приносить в учебное заведение опасные предметы. Несоблюдение правил обращения с взрывоопасными предметами и оружием могут нанести вред не только вашему ребенку, но и окружающим", - обратились в полиции.

Ранее мы писали о том, что под Ривне в школе-интернат массово отравились дети.