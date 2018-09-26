На гаджетах Apple обновилась система до iOS 12. В новой прошивке множество "секретных" функций, о которых мало кто знает. о том, какие сюрпризы приготовила новая система пишет "Лайфхакер".

1. Виджет погоды

Красивые приветственные виджеты с погодой как раз показывали на презентации, но работают они далеко не у всех. А всему виной настройки геолокации.

Чтобы включить эти погодные виджеты, откройте "Настройки" → "Конфиденциальность" → "Службы геолокации" → "Погода" и разрешите доступ к геопозиции всегда. Теперь утром, когда возьмете iPhone в руки, он пожелает вам доброго утра и покажет прогноз погоды.

2. Режим "Не беспокоить" по геолокации

Еще одна неочевидная функция, связанная с геолокацией, - это возможность использовать местоположение в качестве триггера для отключения режима "Не беспокоить".

При сильном нажатии на иконку полумесяца теперь можно вызвать расширенное меню, где есть пункт "До моего ухода из этой геопозиции". Такая опция будет очень полезна для включения режима "Не беспокоить" на период встречи или в общественном месте, например в кинотеатре.

3. Режим трекпада на устройствах без 3D Touch

О возможности перемещения курсора с помощью свайпов по клавиатуре не догадывались даже некоторые владельцы iPhone 6s и более новых гаджетов, не говоря уже об устройствах без поддержки 3D Touch.

В iOS 12 компания Apple добавила режим трекпада на все смартфоны. Для его активации нажмите пробел и, не отрывая пальца от экрана, перемещайтесь по нему, управляя курсором.

4. Второе лицо в Face ID

Весьма полезная функция "Альтернативный внешний вид" теперь позволит добавить лицо еще одного человека в Face ID. Такая возможность пригодится супругам и всем, кто хочет открыть доверенному человеку доступ к своему iPhone.

Чтобы воспользоваться функцией, откройте "Настройки" → "Face ID и код-пароль" → "Альтернативный внешний вид" и следуйте подсказкам мастера настройки.

5. Поддержка сторонних менеджеров паролей

Ранее автозаполнение паролей в Safari и других приложениях работало только для паролей из "Связки ключей iCloud". В iOS 12 эта функция поддерживается также сторонними менеджерами паролей.

Включить автозаполнение для 1Password или LastPass можно, перейдя в "Настройки" → "Пароли и учетные записи" → "Автозаполнить пароли" и выбрав нужное приложение из списка. Если тумблер "Автозаполнение паролей" отключен, для начала его придется включить.

6. Передача паролей по AirDrop

Еще одна связанная с паролями функция, о которой многие даже не догадываются. В iOS 12 их можно передавать по AirDrop на находящиеся поблизости устройства. Единственное условие - оба устройства должны работать на iOS 12 или macOS Mojave.

Чтобы поделиться паролем, перейдите в "Настройки" → "Пароли и учетные записи" → "Пароли сайтов и программ", откройте нужный пароль, а затем, удерживая на нем палец, выберите AirDrop во всплывающем меню. После этого укажите устройство, на которое нужно передать пароль, и подтвердите прием с него. Пароль сохранится в "Связке ключей".

7. Поиск песен в Apple Music по тексту

Если не помните названия песни - не беда. В Apple Music на iOS 12 можно найти понравившийся трек не только по названию, но и по фразе из куплета или припева.

Просто вбейте в стандартное поле поиска несколько слов из песни и выберите подходящий результат из выдачи. В данный момент, правда, эта функция работает не очень корректно и не находит многие известные хиты.

8. Фавиконы вкладок Safari

Совсем недавно фавиконы появились в Safari на macOS, и эта функция уже доступна в мобильной ОС Apple. По умолчанию значки веб-сайтов отключены. Чтобы они появились на вкладках, сначала придется зайти в "Настройки" → Safari и включить тумблер "Показать значки на вкладках".

9. Функция "Live-прослушивание"

Одна из функций универсального доступа "Live-прослушивание", которая появилась в iOS 12, будет полезна не только людям с проблемами слуха, но и всем, кто хочет не терять связь с окружающим миром при прослушивании музыки.

Она задействует микрофон iPhone и транслирует на AirPods или другие совместимые наушники звук с него. При этом громкость можно регулировать, добавляя в микс. Для включения функции откройте "Настройки" → "Пункт управления" → "Настроить элем. управления" и добавьте кнопку "Слух". Далее останется активировать ее на панели "Пункта управления".

10. Автоматическое обновление iOS

По умолчанию функция автоматического обновления системы отключена, так что ее запросто можно упустить из виду. Чтобы поддерживать свой iPhone всегда в актуальном состоянии, ее рекомендуется включить.

Для этого откройте "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" → "Автообновление" и включите одноименный тумблер. Теперь iOS будет самостоятельно загружать и устанавливать обновления при подключении к зарядке и сети Wi-Fi.

Ранее новую iOS 12 для iPhone уличили в шпионаже.