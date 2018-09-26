Александр Хуґ йде у відставку [ Редактировать ]
Александр Хуґ залишає посаду заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він заявив, що йде, бо це не кар'єрна організація, і в ній можна працювати не більше 10 років. І додає - шкодує, що його робота не наблизила вирішення конфлікту на Донбасі.
Хуґ очолював місію ОБСЄ в Україні понад чотири роки. Його повноваження завершуються наприкінці жовтня.
Ім'я свого наступника Александр Хуґ поки що не розголошує.
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