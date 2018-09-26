Народный депутат Сергей Рудык из фракции "Блок Петра Порошенко" подписал с ВСУ контракт на службу в резерве первой очереди.

Об этом народный депутат сообщил на своей странице в Facebook.

Ранее мы писали о том, что нардеп Рудык стал командиром взвода артиллеристов ВСУ.