Народный депутат Сергей Рудык подписал контракт с ВСУ [ Редактировать ]
Народный депутат Сергей Рудык из фракции "Блок Петра Порошенко" подписал с ВСУ контракт на службу в резерве первой очереди.
Об этом народный депутат сообщил на своей странице в Facebook.
Ранее мы писали о том, что нардеп Рудык стал командиром взвода артиллеристов ВСУ.
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