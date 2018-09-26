Трамп анонсировал мирный план для урегулирования израильско-палестинского конфликта [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях обнародовать план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта в ближайшие два-три месяца. Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Reuters.
Ранее администрация Трампа заявляла, что поддержит двухгосударственное решение, если обе стороны согласятся на это.
"Мне нравится принцип двухгосударственного решения. Это, я думаю, сработает лучше всего", - сказал Трамп.
В свою очередь, Нетаньяху заявил, что любое будущее палестинское государство должно быть демилитаризованным и должно признать Израиль как государство еврейского народа.
Ранее США ввели санкции против российских компаний.
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