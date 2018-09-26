Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях обнародовать план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта в ближайшие два-три месяца. Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Reuters.

Ранее администрация Трампа заявляла, что поддержит двухгосударственное решение, если обе стороны согласятся на это.

"Мне нравится принцип двухгосударственного решения. Это, я думаю, сработает лучше всего", - сказал Трамп.

В свою очередь, Нетаньяху заявил, что любое будущее палестинское государство должно быть демилитаризованным и должно признать Израиль как государство еврейского народа.

Ранее США ввели санкции против российских компаний.