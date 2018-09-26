Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай вмешивается в ход промежуточных выборов в конгресс США, пытаясь не допустить победы республиканцев. Об этом он заявил, выступая в Совете Безопасности ООН, передает CNN.

По его словам, Пекин таким образом намерен помешать торговой политике, которую сейчас проводит Вашингтон.

"К сожалению, мы обнаружили, что Китай пытается вмешаться в предстоящие в ноябре 2018 года выборы против моей администрации", - сказал Трамп.

Трамп заявил, что он "первый президент США, который бросил вызов Китаю в торговле".

"Мы выигрываем в торговле, мы выигрываем на всех уровнях, мы не хотим, чтобы они вмешивались в предстоящие выборы", - заявил лидер США.

Ранее мы писали о том, что Трамп анонсировал мирный план для урегулирования израильско-палестинского конфликта.