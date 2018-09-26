Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы США [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай вмешивается в ход промежуточных выборов в конгресс США, пытаясь не допустить победы республиканцев. Об этом он заявил, выступая в Совете Безопасности ООН, передает CNN.
По его словам, Пекин таким образом намерен помешать торговой политике, которую сейчас проводит Вашингтон.
"К сожалению, мы обнаружили, что Китай пытается вмешаться в предстоящие в ноябре 2018 года выборы против моей администрации", - сказал Трамп.
Трамп заявил, что он "первый президент США, который бросил вызов Китаю в торговле".
"Мы выигрываем в торговле, мы выигрываем на всех уровнях, мы не хотим, чтобы они вмешивались в предстоящие выборы", - заявил лидер США.
Ранее мы писали о том, что Трамп анонсировал мирный план для урегулирования израильско-палестинского конфликта.
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