Екатерина Гандзюк впервые записала видеообращение [ Редактировать ]
Советница мэра Херсона, активистка Екатерина Гандзюк записала первое видеообращение в больнице, где она находится после нападения. Обращение было опубликовано в Facebook.
"Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно знаю, что выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто", - говорит Гандзюк.
Гандзюк отметила, что пока не знает заказчиков нападения на себя, а также на других общественных активистов в Украине.
"Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока самых активных из нас убивают и калечат? ", - спрашивает она.
Она напомнила, что за год в Украине произошло 40 нападений на активистов, заказчики ни одного из которых не были названы.
Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела.
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