Бесплатная диагностика в больницах и разрешения на строительство без коррупции. Все это станет для украинцев реальностью уже в ближайшем будущем, - уверяют в правительстве. Кабмин сегодня презентовал сразу несколько нововведений. Каких - узнаем у Ольги Теребинской.

Бесплатная диагностика и анализы в больницах. Такие нововведения в сфере медицины ожидают украинцев уже с первого января. Об этом на заседании правительства сообщил Владимир Гройсман. Также, по словам премьера, предусмотрено и существенное увеличение финансирования в системе экстренной медицины.

"Люди не рідко говорять, що вони приходять до лікарні і їм кажуть - їди на УЗІ, заплати гроші. Іди зроби аналіз - заплати гроші. ми заклали вже в кошти в держбюджеті на наступний рік - як парламент ухвалить це рішення, то з 1 січня всі такі дослідження будуть безкоштовними. Нововведенням наступного року буде також питання екстреної медицини. Ми закладаємо мільярд і будемо спільно з місцевими бюджетами, які мають плюс в наступному році 41 млрд грн. Ми закладаємо можливість співфінансування реформи екстреної медицини. Новий транспорт, нові знання, нова заробітна плата", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Также в 2019 продолжат программу "Доступные лекарства", по которой только в этом году уже выписали около 25 миллионов рецептов. Но главной темой заседания сегодня стала новая система прохождения разрешительных процедур в строительстве. Ведь коррупционные схемы, сопровождающие процесс застройки, вредят, в первую очередь, людям, которые платят высокую цену за некачественные квадратные метры.

"В мене була дуже відверта розмова із міськими головами, яких я глибоко шаную і поважаю. У нас є дуже успішні приклади, а є й проблеми. Будуються великі багатоповерхівки, ущільняється забудова, при цьому землі передаються без аукціонів, що робить громаду біднішою. Пайова участь або сплачується не в повному обсязі, або взагалі не сплачується. А це мільярди. І це також робить наші громади біднішими. Проектують одне, а потім збільшують поверховість, обсяги забудови, корумпують чиновників і намагаються якимось чином домовитися про введення об'єктів в експлуатацію", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Онлайн-платформа "Прозрачная ГАСИ" - открытая система рассмотрения разрешительных документов в строительстве. Благодаря этому сервису, заказчики строительства смогут в режиме онлайн отслеживать каждый этап обработки поданной в Госархстройинспекцию документации.

"Державна архітектурно-будівельна інспекція разом із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України реально змінює ті формати, які багато років були у держбудінспекції. Якщо 3-4 роки тому це був чи не найкорумпованіший орган, то сьогодні ми від цього відходимо. Запуск такої платформи - це свідомий крок по боротьбі з корупцією. Коли він запрацює на повну силу, коли до кінця жовтня ми підключимо всі обласні управління, а також запропонуємо усім місцевим органам дежбудінспеції підключитися до цієї системи, буде ефект", - сказал Алексей Кудрявцев, глава Государственной архитектурно-строительной инспекции.

По словам вице-премьера Геннадия Зубко, такая платформа важна и для людей, которые выступают против незаконных застроек. Они смогут увидеть, что происходит на их территории, и каким образом принимаются решения.

"Чому нам важливо, щоби місцеві органи архдержконтролю підключились до цієї системи? Ми точно хочемо, щоб кожний мешканець, в тому чи іншому місті, в тій чи іншій громаді чітко бачив, коли будується об'єкт - чи є на нього дозвільні документи, чи нема, яким чином вони були видані і саме головне в якому стані перебуває розгляд цих документів", - заявил Геннадий Зубко, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ.

Кроме того, с 1 ноября Госархстройинспекция откроет доступ к информации о проведении внеплановых проверок. Также грядут масштабные проверки строительных компаний. В Кабмине недовольны, что многие предприятия уклоняются от уплаты налогов.