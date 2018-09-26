Депутат Сергей Каплин добился снижения цен на общественный транспорт в Полтаве [ Редактировать ]
Проезд в полтавских троллейбусах снова стоит две гривны, в автобусах - четыре. Ранее перевозчики подняли тарифы до трех и пяти гривен соответственно. Но представители городской громады оспорили это решение.
И вот теперь после затяжного процесса и апелляции суд постановил - вернуть прежние расценки. С сегодняшнего дня коммунальные перевозчики уже снизили тарифы. А вот частные - пока отказываются. С ними ведут переговоры.
"Ви маєте розуміти, що відбулося - Олександр Мамай наобіцяв перевізникам грошей. Грошей цих не платив. Перевізники возили практично безкоштовно. Я офіційно заявляю, що перевізники офіційно віддавали міському голові 85, 95, 100, залежно від виторгу тисяч доларів кожного місяця. Ми провели зустріч з виконкомом. Зараз ведуться консультації з перевізниками", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер Социалистической партии Украины.
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