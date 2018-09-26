Бензин снова дорожает. За сутки топливо на украинских заправках прибавило в цене более 50-ти копеек. Дальше - больше, уверены эксперты рынка. Почему растут цены, и во сколько обойдется заправка уже этой зимой - расскажет Даниил Снисар.

Цена горючего на украинских АЗС начала меняться в конце августа. Стабильно увеличиваясь на 5-10 копеек каждую неделю. Сейчас стоимость 95-го бензина колеблется в пределах 31-33-х гривен за литр. Вчера на некоторых заправках ценники прибавили за день еще 50 копеек. Так рынок реагирует на сложную экономическую ситуацию в стране - пустую казну, мизерные поступления в бюджет и крутое пике национальной валюты, говорят трейдеры.

"Это курс национального банка и его политика. Почему? Потому что, даже украинский производитель платит акциз, который насчитывается в евро и умножается на курс национального банка. А потом на все это накладывается еще и НДС. Таким образом, доля налогов в розничной цене бензина превышает 45 процентов от стоимости", - говорит Леонид Косянчук, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины".

Крепче гривня - дешевле бензин. Формула простая, но не решающая. Ведь ценообразование существенно зависит от стоимости нефти. А сейчас на мировом рынке - ситуация не из простых, говорят эксперты. Из-за санкций, введенных Соединенными Штатами против Ирана. Впервые, с 2014 года цена черного золота перевалила за 80 долларов за баррель.

"На ціну нафти на світовому ринку відіграла ситуація з Іраном. Санкції Сполучених Штатів Америки - вони вплинули на те, що країна скоротила сьогодні поставки нафти на світовий ринок - компанії відмовляються закупати цю нафту. І відповідно, у них виникає ситуація - компенсувати ці дефіцитні обсяги, закупивши нафту в інших країнах", - говорит Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Но увеличивать добычу нефти ключевые игроки мирового рынка не спешат. Ее стоимость уверенно продолжает увеличиваться. Эксперты прогнозируют - 90 долларов за баррель уже в первые недели после нового года. А если ситуация не изменится - цена может достигнуть отметки в 100 долларов. Тогда украинским автовладельцам придется затягивать пояса.

"Якщо нафта буде на такому рівні то ви побачите на АЗС в Україні ціни на нафтопереробні продукти наступні: А-95, його середня ціна сьогодні становить 31-32 гривні, то буде приблизно 37-38-40 гривень навіть, преміум марки. Дизпаливо (29-30 гривень на сьогодні), буде у районі 37-38 гривень", - говорит Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Пострадают не только владельцы автомобилей, говорят эксперты. Подорожание топлива повлечет за собой увеличение цен, буквально на все - от продуктов в супермаркете до стоимости проезда в общественном транспорте.