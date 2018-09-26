Топ-10 популярных языков: какое место занимает украинский [ Редактировать ]
Русский, немецкий и французский - наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы. Такие данные приводит Совет Европы в Facebook по случаю Европейского дня языков, который отмечают 26 сентября. Украинский же занял почетное 8 место.
На русском разговаривают 120 млн человек, на немецком - 95 млн, на французском - 80 млн.
После тройки лидеров в списке расположились английский (70 млн), турецкий (70 млн) и итальянский (69 млн). Следующие строчки заняли испанский (45 млн), украинский (45 млн) и польский (40 млн). Десятку лидеров замыкает нидерландский язык (22 млн).
Приложение Babbel составило рейтинг 10 языков, самых распространенных в европейской части света - от Атлантического океана до Уральских гор. Составители рейтинга отметили, что вообще в Европе в ходу 150 языков, но "туристам лучше выбрать один из самых популярных, чтобы суметь объясниться с местными жителями".
Фото: facebook.com/councilofeurope
Сегодня в европейских институтах Евросоюза официально равноправно используются 24 языка: английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский.
Ранее мы писали о том, что украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира.
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