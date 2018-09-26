Американскую супермодель и участницу реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер сфотографировали в монохромном ярко-желтом костюме. Снимок опубликовало издание Vogue и назвало этот канареечный оттенок следующим главным цветом осени 2018 года.

Удлиненный жакет с поясом и укороченные брюки Кендалл Дженнер дополнила босоножками в тон и узкими солнечными очками.

Ранее мы писали о том, какие пальто будут в моде этой осенью.