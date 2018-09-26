Осень-2018: назван главный цвет сезона [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Американскую супермодель и участницу реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер сфотографировали в монохромном ярко-желтом костюме. Снимок опубликовало издание Vogue и назвало этот канареечный оттенок следующим главным цветом осени 2018 года.
Удлиненный жакет с поясом и укороченные брюки Кендалл Дженнер дополнила босоножками в тон и узкими солнечными очками.
Ранее мы писали о том, какие пальто будут в моде этой осенью.
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