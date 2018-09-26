Президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Цеголко также добавил, что "наша нота будет распространена как официальный документ Генассамблеи и Совета Безопасности ООН".

"Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту относительно решения Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией", - написал Цеголко.

Президент передав Генеральному секретареві ООН ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією. Наша нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї і Ради Безпеки ООН. pic.twitter.com/0b9cKNkvE4 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

Также Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе.