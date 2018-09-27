В центре Киева возник пожар (фото) [ Редактировать ]
В центре Киева на улице Жилянская, 49/51, случился пожар в двухэтажном недействующем здании. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Информация о пожаре поступила на пульт службы 101 города Киев в 19:41. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. На месте работали 10 пожарных автомобилей и около 35 человек личного состава ГСЧС.
Фото: dtp.kiev.ua
Во время пожара ни один человек не пострадал. Правоохранители устанавливают причины возгорания в двухэтажном недействующем здании.
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