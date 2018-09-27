Американский истребитель пятого поколения с вертикальным взлетом и посадкой F-35B Lightning II провел разведку в небе над Сомали, и в ближайшее время должен принять участие в нанесении авиаударов по позициям боевиков в Афганистане.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Сейчас самолеты участвуют в поддержке американской миссии в Сомали, и готовы в любой момент выполнить боевые задачи.

К операциям в Афганистане истребители должны приступить в ближайшие несколько дней. Для этого из Аденского залива в северную часть Аравийского моря отправился амфибийный штурмовой корабль ВМС США USS Essex, который несет на борту шесть единиц F-35B Lightning II, участвовавших в миссии в Сомали.

Телеканал отмечает, что миссия в Афганистане может стать первым боевым применением F-35 Lightning II для американских военных.

Таким образом, Корпус морской пехоты станет первым видом вооруженных сил США, которые использовали новый истребитель для нанесения авиаударов.

Ранее сообщалось, что истребители США перехватили бомбардировщиков России.