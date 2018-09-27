Все предложения украинской стороны обменять граждан России, осужденных за преступления против суверенитета Украины, на украинских политзаключенных, игнорируются Россией.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время речи на 73-й Генеральной Ассамблеи ООН.

"Все украинские предложения обменять российских граждан, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, на украинских, которых держат как политзаключенных, полностью игнорируются", - заявил Порошенко.

По его словам, список заложников в оккупированном Крыму растет каждый день.

"Список заложников и жертв российского оккупационного режима в Крыму растет почти ежедневно. Кажется, что быть украинцем или крымским татарином в сегодняшних реалиях оккупированного полуострова является уголовным преступлением. Крымского фермера Владимира Балуха арестовали и посадили на 5 лет за поднятия украинского флага над собственным домом. Крымский режиссер Олег Сенцов находится за решеткой исправительной колонии на севере России, отбывая 20-летний срок по сфабрикованным обвинениям", - добавил он.

Президент подчеркнул, что Кремль остается равнодушным к обращениям международного сообщества.

"Заключенные РФ Олег Сенцов и Владимир Балух объявили голодовку в знак протеста. Я глубоко ценю поддержку и единство по всему миру в попытке освободить их. К сожалению, Кремль остается равнодушным к обращениям международного сообщества и многих представителей русской интеллигенции", - добавил он.

"С начала российской агрессии в 2014 году оккупанты удерживают на неконтролируемой территории Донбасса десятки украинцев. Украинский солдат Сергей Глондар никогда не видел свою младшую дочь, ведь 3,5 года находится в плену", - заявил Порошенко.

Во время своей речи глава государства заявил, что молчание международного сообщества является оружием, которое Кремль использует против Украины и остального мира.