Россия игнорирует обмен пленными - Порошенко [ Редактировать ]
Все предложения украинской стороны обменять граждан России, осужденных за преступления против суверенитета Украины, на украинских политзаключенных, игнорируются Россией.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время речи на 73-й Генеральной Ассамблеи ООН.
"Все украинские предложения обменять российских граждан, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, на украинских, которых держат как политзаключенных, полностью игнорируются", - заявил Порошенко.
По его словам, список заложников в оккупированном Крыму растет каждый день.
"Список заложников и жертв российского оккупационного режима в Крыму растет почти ежедневно. Кажется, что быть украинцем или крымским татарином в сегодняшних реалиях оккупированного полуострова является уголовным преступлением. Крымского фермера Владимира Балуха арестовали и посадили на 5 лет за поднятия украинского флага над собственным домом. Крымский режиссер Олег Сенцов находится за решеткой исправительной колонии на севере России, отбывая 20-летний срок по сфабрикованным обвинениям", - добавил он.
Президент подчеркнул, что Кремль остается равнодушным к обращениям международного сообщества.
"Заключенные РФ Олег Сенцов и Владимир Балух объявили голодовку в знак протеста. Я глубоко ценю поддержку и единство по всему миру в попытке освободить их. К сожалению, Кремль остается равнодушным к обращениям международного сообщества и многих представителей русской интеллигенции", - добавил он.
"С начала российской агрессии в 2014 году оккупанты удерживают на неконтролируемой территории Донбасса десятки украинцев. Украинский солдат Сергей Глондар никогда не видел свою младшую дочь, ведь 3,5 года находится в плену", - заявил Порошенко.
Во время своей речи глава государства заявил, что молчание международного сообщества является оружием, которое Кремль использует против Украины и остального мира.
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