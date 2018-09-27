Україна узгодила в ООН звільнення політв'язнів із російських тюрем - Порошенко [ Редактировать ]
Напередодні Петро Порошенко особисто зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем. Сторони домовилися координувати зусилля з метою якнайшвидшого звільнення українських політв'язнів із російських тюрем. А ще президент передав генсеку ООН ноту про розірвання договору про дружбу з Росією.
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