Петро Порошенко виступив на Генеральній асамблеї ООН [ Редактировать ]
Президент Петро Порошенко виступив на Генеральній асамблеї ООН. Говорив про введення миротворців на Донбас, про напружену ситуацію з Азовським морем та реформування ООН. Подробиці - дивіться в нашому сюжеті.
Передусім, президент звернувся до ООН з проханням пришвидшити формування миротворчої місії на Донбас.
"Це має бути місія із потужним мандатом та широким колом відповідальності, яка сприятиме поверненню миру на українську землю, а не та, що допоможе заморозити конфлікт або закріпити присутність агресора та його поплічників на Донбасі", - заявив Петро Порошенко, президент України.
Ситуацію, яка склалася щодо Азовського моря - Петро Порошенко назвав "небезпечною" і заявив, що метою Російської Федерації - є "його окупація":
"Незаконно побудувавши міст через Керченську протоку, Росія систематично порушує свободу міжнародної навігації і для українських, і для іноземних суден. Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права".
Дієвим заходом, щоб зупинити Федерацію має бути "посилення санкційної політики проти неї" - наголосив глава держави. А ще Україна пропонує ООН змінити правила щодо застосування права вето постійними членами Ради безпеки ООН, серед них - і Росія.
"Якими мають бути наші дії, якщо член Ради Безпеки з правом вето, використовує його не для того, щоб сприяти міжнародному миру та стабільності, а щоб допомогти собі уникнути відповідальності? Настав час наголосити, що зловживання правом вето - це гальмо, яке заважає нашій Організації діяти на повну силу", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
Конкретним механізмом притягнення Москви до відповідальності президент називає процеси, які Україна вже почала у міжнародних судах.
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