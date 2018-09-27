Президент Петро Порошенко виступив на Генеральній асамблеї ООН. Говорив про введення миротворців на Донбас, про напружену ситуацію з Азовським морем та реформування ООН. Подробиці - дивіться в нашому сюжеті.

Передусім, президент звернувся до ООН з проханням пришвидшити формування миротворчої місії на Донбас.

"Це має бути місія із потужним мандатом та широким колом відповідальності, яка сприятиме поверненню миру на українську землю, а не та, що допоможе заморозити конфлікт або закріпити присутність агресора та його поплічників на Донбасі", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Ситуацію, яка склалася щодо Азовського моря - Петро Порошенко назвав "небезпечною" і заявив, що метою Російської Федерації - є "його окупація":

"Незаконно побудувавши міст через Керченську протоку, Росія систематично порушує свободу міжнародної навігації і для українських, і для іноземних суден. Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права".

Дієвим заходом, щоб зупинити Федерацію має бути "посилення санкційної політики проти неї" - наголосив глава держави. А ще Україна пропонує ООН змінити правила щодо застосування права вето постійними членами Ради безпеки ООН, серед них - і Росія.

"Якими мають бути наші дії, якщо член Ради Безпеки з правом вето, використовує його не для того, щоб сприяти міжнародному миру та стабільності, а щоб допомогти собі уникнути відповідальності? Настав час наголосити, що зловживання правом вето - це гальмо, яке заважає нашій Організації діяти на повну силу", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

Конкретним механізмом притягнення Москви до відповідальності президент називає процеси, які Україна вже почала у міжнародних судах.