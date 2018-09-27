В Італії в регіоні Тоскана палають ліси. Понад 700 жителів евакуювали, у Пізі - закрили аеропорт.

Багато туристів виїжджають з регіону на авто. На боротьбу з вогнем спорядили 180 пожежних бригад і 30 одиниць спецтехніки. Рятувальникам заважає сильний вітер.

Зайнялося в понеділок увечері на схилах гір. Місцева влада підозрює, що це був підпал.